Польські ветеринарні та санітарні служби на кордоні з Україною працюватимуть 24/7

Україна та Польща досягли домовленості про працю ветеринарних і санітарних служб у режимі 24/7. Для цього їх працівників переведуть безпосередньо на українсько-польський кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко у Facebook .

За її словами, для українського агроекспорту спростять контрольні процедури. Зокрема, лабораторні дослідження можна буде робити не на кордоні, а в місті призначення, що значно скоротить час перетину кордону.

Сторони також домовилися усунути бар‘єри у торгівлі продукцією тваринного походження, зокрема свинини.

"Для України важливо забезпечити транзит свинини, яловичини та баранини до третіх країн через територію Польщі, що вимагає відповідних ветеринарних рішень", - пояснила Свириденко.

Досягнуто й домовленості більш ефективно використовувати всі варіанти перевезень, зокрема контейнерні перевезення через польські порти.

"Співпраця з Польщею стає буквально щоденною й орієнтованою на те, щоб спільний кордон розчинився для цілей торгівлі", - резюмувала міністр.

Нагадаємо, раніше Свириденко розповіла про переговори з міністром розвитку і технологій Польщі Валдемаром Будою щодо транзиту через Польщу в Україну пального за допомогою державної Корпорації страхування експортних кредитів.