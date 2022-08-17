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Польські "Краби" на війні в Україні. У ЗСУ показали роботу артустановки та її екіпажу

Фото: польські САУ "Краб" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Польські самохідні артилерійські установки Krab вже близько трьох місяців допомагають українським бійцям знищувати окупантів. Військові показали, як працює САУ і її екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

САУ "Краб" - сучасні самохідні гаубиці, які пересуваються на гусеничному шасі і здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

зі стволом калібру 155 ммАле практична скорострільність в бойових умовах, коли екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, - два постріли в хвилину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

РБК-Україна розкривало всі характеристики зеніток Gepard.

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