Польські "Краби" на війні в Україні. У ЗСУ показали роботу артустановки та її екіпажу

Польські самохідні артилерійські установки Krab вже близько трьох місяців допомагають українським бійцям знищувати окупантів. Військові показали, як працює САУ і її екіпаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
САУ "Краб" - сучасні самохідні гаубиці, які пересуваються на гусеничному шасі і здатні вражати цілі на відстані до 40 км.
зі стволом калібру 155 ммАле практична скорострільність в бойових умовах, коли екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, - два постріли в хвилину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.
РБК-Україна розкривало всі характеристики зеніток Gepard.