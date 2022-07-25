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Польські дипломати бойкотуватимуть заходи, де присутні росіяни й білоруси

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Варшава, Понеділок 25 липня 2022 17:16
Польські дипломати бойкотуватимуть заходи, де присутні росіяни й білоруси Фото: заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський (facebook com paweljabIonski)
Автор: Наталія Юрченко

Польські дипломати бойкотуватимуть заходи за участі представників Росії та Білорусі. Польща закликала ізолювати країни-агресори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Павела Яблонського в ефірі "Польського радіо".

"Ми ухвалили таке рішення, бо це основоположний елемент нашої політики щодо російської агресії. Ми вважаємо, що Росія і Білорусь, яка підтримує її, повинні бути ізольовані від усіх міжнародних форматів", - заявив він.

Яблонський зазначив, що Кремль веде агресивну політику, оскільки має можливість міжнародних контактів. За його словами, після ізоляції Росії доведеться змінити підхід та закінчити війну.

"Необхідно запобігти тому, щоб до Росії ставилися як до нормального партнера в міжнародних відносинах, оскільки сьогодні Росія - не нормальний партнер. Вона - агресор, утворення, яке порушує міжнародне право й здійснює акти міжнародного тероризму, нападаючи на цивільне населення й цілеспрямовано вбиваючи людей", - додав Яблонський.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі заявили про необхідність посилити армію, щоб Кремль не зміг напасти.

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