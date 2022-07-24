Кремль нападає лише на слабких, а сильних боїться вдарити, - Міноборони Польщі

Польща повинна мати сильну армію, щоб Кремль не наважився на неї напасти. Бо росіяни можуть бити лише по тих, кого вважають слабкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує wРolityce.pl.

"Польське військо повинно бути настільки численним і таким сильним, щоб саме його існування відлякало агресора. Кремлівські правителі сильних не вдарять, коли вони бачать слабкість, вони нападають", - вважає Блащак.

За його словами, Польща може стати найсильнішою серед європейських країн НАТО і за артилерією, і за бронетанковими військами та сухопутними силами.

"Ми на передовій, у нас є кордон з Росією, як на півночі, так і фактично військовий - з Білорусі", - зазначив Блащак.

На питання журналістів, чи готова Польща до точкових ударів з боку РФ, наприклад, якщо країна-агресор наважиться вдарити по "ключових точках економіки, що різко погіршить ситуацію" він відповів, що вже цього року Варшава отримає ЗРК Patriot, замовлені ще у 2018 році,

"Також будуть батареї, ідентичні британській системі ближнього дії Sky Sabre. Нарешті ми маємо своїх Thunderbolt, які зарекомендували себе в Україні. Це буде багатошарове покриття, конструкція якого вже дуже просунута", - підкреслив Блащак.

Польський міністр також нагадав, що Варшава веде переговори з Берліном щодо танків, які мали б допомогти заповнити прогалину, утворену технікою, яка була відправлена в Україну, а також заявив про останні закупівлі зброї в Південній Кореї.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Польща отримала перші 28 американських танків Abrams, які повинні зміцнити збройні сили для стримування потенційної російської агресії на східному фланзі.

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