Польские протестующие пытались заблокировать железную дорогу на границе с Украиной

Сегодня в 9 часов утра польские фермеры заблокировали движение грузовиков в обоих направлениях на пункте пропуска "Дорогуск". Кроме того, вопреки обещаниям пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, митингующие не дали пересечь границу ни одному грузовику.

После этого с 15:30 до 17:30 протестующие пытались заблокировать железнодорожные пути, но им помешала полиция.

"В настоящее время движение поездов происходит в штатном режиме", - отметили таможенники.

В то же время, анонсированное накануне участие фермеров других европейских стран в польской акции протеста не было подтверждено.

Пропуск рейсовых автобусов на пункте "Дорогуск" осуществляется в обычном порядке.

Блокада границы в Польше

Осенью прошлого года польские фермеры и перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Они потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство договорилось с перевозчиками и фермерами, чтобы разблокировать границу с Украиной. Но в конце января Европейская комиссия рекомендовала продлить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, что повлекло за собой новые протесты фермеров на границе.

Вчера польские фермеры анонсировали акцию на пункте пропуска "Дорогуск". А уже 20 февраля, как ранее анонсировали польские фермеры, должна начаться полная блокада украинской границы для грузовиков.

Больше о ситуации на польской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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