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Польские пилоты готовы без колебаний применить оружие на границе с Беларусью, - генерал

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Четверг 03 августа 2023 16:58
Польские пилоты готовы без колебаний применить оружие на границе с Беларусью, - генерал Иллюстративное фото: польские пилоты готовы без колебаний применить оружие на границе с Беларусью (flickr by Jeroen Bos)
Автор: Иван Носальский

Польские пилоты боевых вертолетов готовы в случае чрезвычайных ситуаций на границе с Беларусью без колебаний применить свое оружие.

Об этом заявил генерал польской армии Марек Соколовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.

По его словам, в среду, 2 августа, была проведена перегруппировка вертолетов из состава 1 авиационной бригады Сухопутных войск и 25 воздушно-кавалерийской бригады после того, как вертолеты Беларуси нарушили границу Польши.

Соколовский уточнил, что в соответствии с приказом министра обороны Мариуша Блащака вертолеты будут базироваться в двух местах в режиме немедленного реагирования в случае возникновений чрезвычайных происшествий на границе.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты, есть пилоты, которые применяли бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке. Они опытные. Если будет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", - подчеркнул генерал.

Нарушение границы Польши

Напомним, несколько дней назад белорусские боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 заметили над польским приграничным селом.

Позже в Министерстве обороны подтвердили факт нарушения границы и приказали укрепить ее защиту.

В то же время в Минобороны Беларуси опровергли все обвинения в нарушении границы.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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