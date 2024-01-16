Польские перевозчики разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной

"Польские перевозчики завершили блокировку границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", - сообщили пограничники.

В ведомстве отметили, что пограничники вместе с работниками контрольных служб работают в режиме, позволяющем обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Также известно, что сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.

"Учтите эту информацию при планировании международных перевозок", - говорится в сообщении.

Ситуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года. В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Позвоночник" , выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час . Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика – Шегини". Кроме того, были намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи – "Мальховице" .

В частности, одним из требований польских перевозчиков является получение доступа к украинской системе "Шлях". Как ранее объясняли в пресс-службе украинских пограничников, таким требованием они хотят привлечь украинских перевозчиков работать на польские транспортные компании по перевозке грузов.

16 января стало известно, что польские дальнобойщики достигли соглашения об "определенных условиях" с правительством и приостановят свой протест 17 января в 13:00 по киевскому времени.

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