Польские перевозчики могут заблокировать еще один КПП на границе с Украиной
Польские перевозчики, блокирующие пропуск грузовых автомобилей на границе Украины уже больше двух недель, могут перекрыть еще один пункт пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Так, по пока неподтвержденной информации у польских протестующих есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".
"Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей", - говорится в сообщении.
Какие КПП на границе с Украиной блокируют поляки
С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам продлится до начала января 2024 года. В итоге, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не больше одной фуры в одну сторону в час. Важно, что эти ограничения не касаются автобусов, легковых авто и пешеходов.
При этом они выдвинули ряд требований, в частности, получение доступа к украинской системе "Шлях". 18 ноября очереди на указанных пунктах пропуска увеличились, поэтому перевозчики "перекинулись" на другие КПП, например, "Шегени". Днем ранее, 17 ноября, представители польских перевозчиков заявляли о намерении перекрыть и пункт пропуска "Медика - Шегини". Блокаду они планировали начать с 20 ноября. Но окончательно перекрыли пункт пропуска "Медика - Шегини" 23 ноября. При этом, с начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.
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