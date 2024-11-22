Польские фермеры планируют забастовку перед ПП "Медика - Шегини", - Гостаможслужба
Согласно предварительной информации, 23 ноября польские фермеры готовят забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини". Автобусы и авто будут пропускать в оба направления без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.
Фермеры планируют забастовку с 09:00 по киевскому времени.
"Сейчас польские таможенники проинформировали о том, что протестующие намерены пропускать автобусы и легковые авто в оба направления без изменений", - добавляет Гостаможслужба.
В то же время ограничения будут касаться грузовых транспортных средств:
- на въезд в Украину - по 1 грузовику в течение часа;
- на выезд из Украины - движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.
"Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме", - отмечает Гостаможслужба.
Как добавляют в Госпогранслужбе, акция протеста продлится 48 часов с возможным продолжением.
Забастовки на границе с Польшей
Польские фермеры ранее анонсировали новые протесты, которые должны были продлиться с 8 октября до 31 декабря 2024 года на пограничном пункте «Медика - Шегини».
Пограничники предупредили о возможных задержках движения на польской границе, а таможенная служба отметила, что в районе КПП "Медика - Шегини" продолжаются ремонтные работы, что также может привести к задержкам.
Подробнее о протестах польских фермеров - в материале РБК-Украина.
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