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Польские фермеры планируют забастовку перед ПП "Медика - Шегини", - Гостаможслужба

Пятница 22 ноября 2024 12:26
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Польские фермеры планируют забастовку перед ПП "Медика - Шегини", - Гостаможслужба Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно предварительной информации, 23 ноября польские фермеры готовят забастовку перед пунктом пропуска "Медика - Шегини". Автобусы и авто будут пропускать в оба направления без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Фермеры планируют забастовку с 09:00 по киевскому времени.

"Сейчас польские таможенники проинформировали о том, что протестующие намерены пропускать автобусы и легковые авто в оба направления без изменений", - добавляет Гостаможслужба.

В то же время ограничения будут касаться грузовых транспортных средств:

  • на въезд в Украину - по 1 грузовику в течение часа;
  • на выезд из Украины - движение грузовиков весом более 3,5 т блокируется полностью.

"Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме", - отмечает Гостаможслужба.

Как добавляют в Госпогранслужбе, акция протеста продлится 48 часов с возможным продолжением.

Забастовки на границе с Польшей

Польские фермеры ранее анонсировали новые протесты, которые должны были продлиться с 8 октября до 31 декабря 2024 года на пограничном пункте «Медика - Шегини».

Пограничники предупредили о возможных задержках движения на польской границе, а таможенная служба отметила, что в районе КПП "Медика - Шегини" продолжаются ремонтные работы, что также может привести к задержкам.

Подробнее о протестах польских фермеров - в материале РБК-Украина.

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