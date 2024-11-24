Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Шегини-Медика"

Блокада границы фермерами

Напомним, что еще вчера 23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Митингующие ограничили движение грузовиков. В то же время легковые автомобили и автобусы пропускали без ограничений.

Аграрии заявили, что протестуют по двум причинам. При этом интересно, что ни одна из них не касается Украины.

Первая причина забастовки фермеров - невыполнение требований по налогам, а другая - подписание Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).

В комментарии РБК-Украина Министерство агрополитики заявило, что у польских фермеров нет претензий к украинским товарам, их протест - это способ давления на власть.

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