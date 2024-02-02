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Польские фермеры пригрозили снова заблокировать границу с Украиной

Иллюстративное фото: в Польше анонсировали новую забастовку на границе с Украиной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры анонсировали новый страйк на границе с Украиной. Аграрии заявили, что недовольны решения Еврокомиссии по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт профсоюза фермеров "Солидарность".

"Наше терпение кончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества", - говорится в заявлении.

Фермеры заявляют, что пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Европейской комиссией, которая приняла решение по импорту товаров из Украины, "не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку".

Польские митингующие анонсируют забастовки на всех пограничных пунктах между Польшей и Украиной. Они пригрозили блокадой дорог и автомагистралей по всей стране.

Забастовка фермеров должна начаться в 10:00 9 февраля и продлится до 10 марта.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

6 января польские аграрии прекратили блокировку пункта "Медика-Шегини", движение грузовиков было возобновлено.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

Добавим, что 31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но также предложила ввести "предохранитель" для аграриев из стран ЕС.

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