Польские фермеры возобновили протест на КПП "Медика-Шегини": что происходит на границе

КПП "Медика-Шегини" снова заблокирован

"По имеющейся информации, которую предоставляли польские пограничники, сегодня около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилось блокирование движения для грузовых транспортных средств", - рассказал Демченко.

По его словам, в связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

Также он рассказал, что на этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков. В то же время, организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусам и легкового транспорта.

"Пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами по порядку дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу", - добавил Демченко.

Пограничники напоминают, что с 24 декабря 2023 года блокировка движения грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика" была приостановлена. За это время за сутки на въезд в Украину проезжало около 300 грузовиков.

Что требуют польские фермеры?

Еще вчера польские фермеры заявляли, что возобновят блокаду пункта пропуска "Медика - Шегини" 4 января, если не получат письменных гарантий по выполнению их требований.

В частности, они требуют дотаций на покупку кукурузы и оставить сельскохозяйственный налог без изменений. Лидер протестующих Роман Кондрув заверил, что "письменные гарантии автоматически прекратят блокаду пункта пропуска".

В свою очередь в польском правительстве пообещали, что будут пытаться

убедить забастовщиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.

Какие пункты пропуска также заблокированы?

Напомним, что в пунктах пропуска "Краковец-Корчевая" и "Рава-Русская-Гребенное" осложнение движения грузовиков продолжается от 6 ноября прошлого года. В связи с чем, по состоянию на утро сегодня на этих направлениях со стороны смежной стороны въезда в Украину ожидают 850 грузовиков.

И примечательным остается то, что меньше всего грузовиков пропускается через крупнейшее инфраструктурное направление "Ягодин - Дорогуск", об этом накануне рассказал представитель ГПСУ в эфире телемарафона.

"Это фактически за минувшие сутки немного больше 100 транспортных средств. На днях было еще меньше. В отдельные дни может быть больше. Но фактически это снижение где-то в 10 раз", - сказал Демченко.

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