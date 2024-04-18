Польские фермеры могут заблокировать еще три пункта на границе с Украиной

"К сожалению, вчера получили от польских пограничников предварительную информацию о том, что сегодня около 9 часов польские фермеры могут возобновить свои действия по блокированию движения по направлению "Краковца" и пункту пропуска "Шегини". По "Краковцу" эти действия могут продолжаться где-то два дня, а по направлению пункта пропуска "Шегини" в течение сегодняшнего дня до завтра до 9:00 утра", - сказал он.

Спикер отметил, что будет дополнительно сообщено, когда польские фермеры начнут блокаду.

Таможенная служба также сообщила, что сегодня утром также поляки могут заблокировать пункт пропуска "Медика-Мостиска".

"Предварительно митингующие планируют полностью заблокировать движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях: въезд и выезд из Украины. Предыдущий оговоренный срок блокировки - 1 сутки с возможным продлением", - говорится в сообщении.

Какая ситуация на границе

Как рассказал Демченко, по состоянию на утро 18 апреля блокируется два направления - "Ягодин" и "Рава-Русская". Через эти два пункта пропуска фактически блокируется возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу. Такая ситуация наблюдается уже некоторое время.

"По "Ягодину" и "Рава-Русской", если говорить направление въезда в Украину, то пропускается определенное количество грузовиков, но меньше по направлению "Ягодина", хотя это самое большое инфраструктурное направление. За прошедшие сутки здесь пересекло 70 грузовиков в сторону Украины. Имеют место и очереди. По этим направлениям это где-то 570 грузовиков совокупно ожидают возможность проезда в сторону Украины", - отметил спикер.

Сохраняются очереди и на других направлениях, ранее разблокированных. В частности, по направлению "Краковца" и пункта пропуска "Шегини" в очереди стоят около 800 и 600 грузовиков соответственно.

"Хотя движение здесь достаточно интенсивное, но из-за того, что блокируются определенные пункты пропуска, водители и перевозчики выбирают для себя более интенсивно эти направления", - добавил Демченко.