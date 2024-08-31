Польские фермеры могут возобновить протесты на границе. СМИ узнали причину

Польские фермеры могут возобновить протесты на границе с Украиной. К этому причастно в частности падение цены на малину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Мария ".

По данным издания, польские фермеры не исключают, что возобновят свои протесты после завершения полевых работ. Наплыв агропродовольственной продукции из Украины рушит, среди прочего, рынок мягких фруктов.

В частности, на закупочных пунктах зафиксировано значительное падение цен на малину.

Издание отмечает, что польские производители за килограмм малины получают от 6,5 до 7 злотых. Это ниже уровня рентабельности. Фермеры опасаются, что цены на заготовительных пунктах будут падать и дальше. И причиной падения цен фермеры считают импорт фруктов из Украины.

"Это несколько тысяч тонн - так предполагают производители. В последнее время наблюдается сильное снижение закупочных цен, что, очевидно, связано с импортом из Украины", - сказал Сильвестр Дзевульский из Люблинской сельскохозяйственной палаты.

Он заявил, что это большая проблема для польских производителей, даже если украинская малина не попадает непосредственно в Польшу. По его словам, это связано с тем, что фрукты с востока идут в другие страны.

"Польша не может конкурировать с Украиной на международном рынке, поскольку производственные затраты там намного ниже. Украинцы также не обязаны соответствовать строгим экологическим стандартам ЕС. Поэтому существует высокий риск потери внешних рынков. Ранее замороженная малина из Польши шла преимущественно в скандинавские страны. Сегодня этот рынок хотят занять украинцы, поэтому фермеры обращаются к правительству с просьбой принять меры", - отметил Дзевульский.