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Польские фермеры блокируют пять пунктов: какова ситуация на границе

Фото: по состоянию на 16 февраля заблокированы пять пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на утро 16 февраля польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях стоят 1400 грузовиков.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов", - сказал он.

По его словам, с польской стороны в очередях стоят 1400 грузовиков, больше всего - напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская. Наименьшее количество грузовиков напротив пунктов Устилуг и Угринов.

Демченко отметил, что перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно. "Один это пункт пропуска Краковец, и по состоянию на утро сегодня там тоже есть очереди. Это 1700 грузовиков, то есть самая большая очередь по всем направлениям на границе с Польшей", - сказал он.

Спикер ГНСУ Украины также сообщил, что очереди увеличиваются, а количество пересечения границы остается низким, особенно в направлении пункта Ягодин, где за последние сутки пересекли только 145 грузовиков в обоих направлениях, при том, что это направление может пропускать 1200-1400 грузовиков.

"Но хуже ситуация по пункту Шегини, потому что за последние дни там только несколько десятков грузовиков пересекают границу в сутки", - рассказал он.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры начали блокаду границы с Украиной 9 февраля, требуя упразднить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Фермеры угрожают на следующей неделе заблокировать все пункты на границе с Украиной.

Более подробно о блокаде рассказал в интервью РБК-Украина представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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ПольшаГраница с Украиной