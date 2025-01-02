ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Польские фермеры анонсировали масштабный протест в Варшаве против импорта из Украины

Четверг 02 января 2025 15:33
UA EN RU
Польские фермеры анонсировали масштабный протест в Варшаве против импорта из Украины Иллюстративное фото: польские фермеры анонсировали масштабный протест в Варшаве против импорта из Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Фермеры Польши планируют, завтра, 3 января, устроить протест в Варшаве против политики Европейского союза (ЕС) и импорта из Украины. Демонстрация состоится в 14:00 (15:00 по киевскому времени).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Farmer.pl.

Протест организовывается перед представительством Европейской комиссии. После этого протестующие планируют отправиться к Национальному театру.

Отмечается, что организатором протеста выступает Союз сельскохозяйственных организаций, в который входит 21 объединение польских фермеров.

"Все сельскохозяйственные организации в нашей стране будут протестовать против вредной политики ЕС, против Урсулы фон дер Ляйен (президент Европейской комиссии, - ред.), которая навязывает эту политику, что приведет к закрытию наших хозяйств", - заявил лидер НСЗЗ индивидуальных фермеров "Солидарность" Томаш Обшанский.

Фермеры будут выступать против:

  • соглашения с Mercosur - экономический союз государств в Южной Америке;
  • зеленого курса;
  • импорта из Украины;
  • уничтожения польских лесов и охоты;
  • вымирания польской экономики.

Протесты польских фермеров и блокада границы

В 2023-м началась первая волна блокады на украинско-польской границе. Тогда же польские протестующие требовали возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков. Протесты, в свою очередь, привели к нарушению логистики в сельскохозяйственной сфере и других секторах.

После нескольких раундов переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024-го движение грузового транспорта на границе удалось разблокировать. Впрочем, польские фермеры после этого еще несколько раз возобновляли блокады.

Подробнее о том, что сейчас происходит в отношениях между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Польша
    NEWS
    "Нафтогаз" сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита
    "Нафтогаз" сделал заявление о цене газа для украинцев после прекращения транзита
    DAILY
    Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год
    Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год