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Польская оппозиция определилась с соперником Дуды на выборах

Новости » Политика     14.12.2019 - 16:29
Польская оппозиция определилась с соперником Дуды на выборах
Фото: Малгожата Кидава-Блоньска (wikipedia.org)

Малгожата Кидава-Блоньска избрана кандидатом от оппозиции

На съезде польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" депутата и заместителя спикера Сейма Малгожату Кидава-Блонську избрали кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Сообщается, что в ходе тайного голосования она опередила мэра Познани Яцека Яньковяка.

"Я победила Ярослава Качиньского в Варшаве, я обойду Анджея Дуду. Мы победим на этих выборах, полякам больше не придется стыдиться президента, я буду президентом всех поляков", - заявила Кидава-Блоньска после объявления результатов голосования.

Напомним, на октябрьских выборах в Сейм Польши победу одержала партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В Сенате, который состоит из 100 кресел, большинство получили представители оппозиции и беспартийные кандидаты.

Отметим, в августе лидерами президентской гонки в Польше называли действующего президента Анджея Дуду, бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, главу социал-демократической партии Wiosna Роберта Бедроня и польского актера, музыканта и основателя движения Kukiz'15 Павла Кукиза.

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