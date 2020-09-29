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Польська компанія виграла тендер на постачання газу в Україну

Автор: РБК-Україна

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG спільно зі своїм українським партнером Energy Resources of Ukraine виграла тендер на постачання газу для Оператора ГТС України. Постачання газу для технічних потреб ОГТСУ відбуватиметься з 1 жовтня до 1 травня 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії PGNiG.

“Завдяки запасам газу, який PGNiG зберігає в українських підземних газосховищах, ми змогли запропонувати нашому контрагенту конкуренційну ціну”,- сказав голова правління PGNiG Єжи Квєцінський.

За його словами, польська компанія послідовно розвиває свою діяльність в Україні, про що свідчить збільшення обсягів постачання польською компанією газу на український ринок.

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Квєцінський поінформував, що PGNiG з 2016 року вже поставила на український ринок понад 3 млрд куб. м газу.

Водночас, лише у першому півріччі 2020 року експорт газу PGNiG на український ринок склав 0,9 млрд куб. м газу, що означає зростання на 190% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну.

Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Словаччина домовилися про реверс газу.

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