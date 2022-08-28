Польська армія набрала на службу понад 13 000 добровольців

Станом на сьогодні понад 13 000 польських добровольців записалися на службу в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Маріуша Блащака в ефірі TVP .

"Сподіваємося, що у вересні, жовтні та листопаді заявок буде більше. Цього року ми підготували 15 000 місць. При необхідності знайдемо ще. Ми хочемо, щоб якомога більше людей були навчені, вміли поводитися зі зброєю, були добре організовані", - зазначив він.

Зазначимо, згідно з новим законом, в Польщі введено добровільну військову повинність. Служити може кожен, хто ніколи раніше не був в армії. Пройшовши військову підготовку, в подальшому можна піти в резерв або вступити в професійну армію.

Добровільна служба починається з 28-денного курсу базової підготовки. Потім новобранець вивчає правила стройової підготовки, військові статути і ази поводження зі зброєю.

Ті, хто вирішить не продовжувати навчання, будуть переведені в резерв. Решта отримають до 11 місяців спеціальної підготовки. Після закінчення цього періоду військовослужбовець-доброволець може подати заяву про проходження професійної, територіальної або резервної служби.

В рамках добровільної служби щомісяця виплачується 4 560 злотих (960 доларів).