Польская полиция пять месяцев проводила в Украине тайную операцию по разминированию, - СМИ

Издание отмечает, что польская полиция согласилась на секретную миссию в Украине, в то время как другие страны не решались. Все правоохранители уже пересекли границу и выехали в Польшу.

Миссию начали после обращения Украины в ATLAS - полицейскую оперативную группу, объединяющую специальные контртеррористические подразделения Европейского союза. Украинцы просили направить саперов для разминирования освобожденных территорий.

По поручению главы МВД Польши была создана группа из 98 человек. В нее вошли пиротехники, медики и члены боевых групп. Польские саперы тайно работали в Украине в течение пяти месяцев. Они разминировали территории Киевской области. Одной из их первых задач, как отмечает издание, было разминирование территории одного из аэропортов под Киевом.

Всего за время миссии поляки обезвредили 2000 опасных предметов. Также они очистили дороги и поля от противотанковых и противопехотных мин. Ни один из польских добровольцев не пострадал.