RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польская PKN Orlen расторгла все нефтяные контракты с Россией

Фото: Польша полностью отказалась от покупки российской нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Компания PKN Orlen расторгла контракт с российской "Татнефтью" без уплаты каких-либо штрафов, после того, как Москва приостановила поставки нефти в Польшу.

Об этом заявил глава польской компании Даниэль Обайтек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поставки по трубопроводу "Дружба" были прекращены в феврале, всего через день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки Leopard-2.

Польша обязалась прекратить использование российской нефти к концу 2022 года, когда истекал срок действия долгосрочного контракта PKN с "Роснефтью". Срок действия соглашения с "Татнефтью" истекал в 2024 году.

"Эти контракты больше не существуют. Срок действия контракта с "Роснефтью" истек в январе, мы его не продлевали", - сказал Обайтек.

По его словам, после прекращения поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" у PKN появился аргумент о расторжении контракта. "На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций", - сообщил он.

Обайтек сказал, что контракт был расторгнут "несколько дней назад".

После вторжения в Украину и до того, как Европейский Союз ввел эмбарго на морские поставки из России, PKN прекратила закупать российскую нефть и топливо, перевозимые по морю.

Обайтек заявил, что портфель поставок теперь включает нефть из Западной Африки, Средиземноморья, Персидского залива и Мексиканского залива. У PKN также есть контракт на поставку с Saudi Aramco от 2022 года.

Напомним, в конце февраля PKN Orlen заявила, что Россия остановила поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", которая ведет в Польшу.

После этого польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, что импорт российской нефти в страну сократился почти до нуля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаНафта