Польская инфраструктура не готова к объемам украинского экспорта, - "Метинвест"

Общий объем экспорта через польские порты сократился на 1%, из-за неподготовленности инфраструктуры: стране не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт.

"Польша могла бы получить 70 миллионов тонн экспорта в год, которые украинские порты потеряли из-за войны. Но общий объем экспорта через польские порты не увеличился, и даже сократился на 1% из-за неподготовленности инфраструктуры: не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт", – пояснил Николаенко.

Он рассказал, что из-за блокады Черного и Азовского морей компания "Метинвест" начала искать новые виды транспорта для экспорта, но сейчас альтернативные маршруты очень сложны.

"Сейчас есть два маршрута. Первый - в северные порты Польши, второй - в южные порты Румынии. Можно также воспользоваться хорватскими портами, но их мощность гораздо слабее, чем у портов в Украине, и все логистические вопросы становятся гораздо сложнее", - говорит Николаенко.

Он объясняет: в Украине широкий железнодорожный путь, а в Европе - узкий. Это отражается не только на перегрузке, но и хранении продукции. Более того: когда такие грузы, как окатки или железорудный концентрат, перегружают грейферы, в продукцию могут попасть примеси, а очистка - дорогостоящий процесс. Из-за этого только в 2022 году компания "Метинвест" потеряла более 19 миллионов долларов", - говорит Николаенко.

"Маршрут через Польшу влечет за собой серьезные логистические трудности для нас. Прошлой зимой складские помещения в польских портах были заполнены углем, и загрузить нашу продукцию было невозможно. Есть также проблемы со скоростью товародвижения - она вдвое меньше той, к которой мы привыкли в Украине", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Польша призвала ЕС помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы увеличить поставки украинского зерна через Балтийское море.