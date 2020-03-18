Українців з Польщі евакуюють спецпотягами

Через швидке розповсюдження коронавірусу, українців з Польщі будуть евакуювати спеціально призначеними потягами Перемишль - Київ. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

Як повідомляється, Міністерство інфраструктури та "Укрзалізниця" працюють над поверненням громадян з території Польщі. Для цього будуть призначені спецпотяги Перемишль - Київ. Він додав, що всі пасажири пройдуть відповідні санітарно-епідеміологічні процедури.

Також, влада планує евакуювати українців з Чехії, Німеччини за допомогою спецрейсів.

Нагадаємо, Україна планує провести евакуацію більше 35 тисяч українських громадян, які перебувають за кордоном, у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Також, раніше Криклій заявив, що 18 березня з Відня (Австрія) вилетить літак з евакуйованими українцями. Austrian Airlines виконає свої зобов'язання перед пасажирами і доставить їх в Україну.

РБК-Україна писало, що за межами країни 12 українців лікуються від коронавіруса. Зокрема, громадяни України проходять лікування в Німеччині - 5, Італії - 2, Польщі - 2, Молдови - 1, ОАЕ - 1, Домініканській Республіці - 1. Ще 744 українця знаходяться на карантині за межами України.