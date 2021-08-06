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Польщею пронісся смерч та накрила злива

Автор: Анастасія Рокитна

Польщу накрила потужна злива. Сильні дощі у Малопольському воєводстві призвели до низки підтоплень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

У Малопольському воєводстві було затоплено понад 700 будівель та понад 100 ділянок доріг та вулиць. У Жешуві та околицях Білгорая утворилися смерчі.

В результаті негоди затоплені дороги, двори, будинки, квартири та підземні гаражі.

Рівень води у річках на півдні країни також піднялась. Річка Вісла на кордоні Сілезії та Малопольщі має глибину вже 6 метрів. До рівня надзвичайного стану їй не вистачає 30 сантиметрів. В цілому по всій Малопольщі тривожні показники перевищені на 3 річках.

Фото: Польщу накрила злива (facebook.com/wwwKrakowPL)

Сповіщення про про повінь оголосили у 5 муніципалітетах.

Нагадаємо, циклон пронісся також і Україною. Зокрема, Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій.

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