Польщею пронісся смерч та накрила злива

У Малопольському воєводстві було затоплено понад 700 будівель та понад 100 ділянок доріг та вулиць. У Жешуві та околицях Білгорая утворилися смерчі.

В результаті негоди затоплені дороги, двори, будинки, квартири та підземні гаражі.

Рівень води у річках на півдні країни також піднялась. Річка Вісла на кордоні Сілезії та Малопольщі має глибину вже 6 метрів. До рівня надзвичайного стану їй не вистачає 30 сантиметрів. В цілому по всій Малопольщі тривожні показники перевищені на 3 річках.

Фото: Польщу накрила злива (facebook.com/wwwKrakowPL)

Сповіщення про про повінь оголосили у 5 муніципалітетах.