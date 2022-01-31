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У Польщі заявили про ознаки посилення військової присутності РФ у Білорусі

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау заявив, що Польща бачить ознаки того, що Росія збільшить свою військову присутність в Білорусі. Зокрема, під прикриттям маневрів російських і білоруських військ, запланованих на лютий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ми навіть спостерігаємо тенденції, які можуть вказувати на те, що в майбутньому ми зіткнемося з нарощуванням російських збройних сил в Білорусі", - заявив Рау.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко відповів на питання про ймовірність участі білоруської армії у військових діях проти України. За його словами, такого ніколи не буде.

Крім того, 14 січня в Росії почалася раптова перевірка бойової готовності військ Східного військового округу. Особливу увагу в рамках перевірки бойової готовності в ВВО буде приділено можливості перевезення військ у встановлені терміни.

Додамо, що раніше РФ перебазувала винищувачі Су-35С зі Сходу РФ до Білорусі.

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