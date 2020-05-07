У Польщі заявили про скасування виборів президента 10 травня

Президентські вибори в Польщі 10 травня не відбудуться через коронавірус. Про це повідомили лідер правлячої партії "Закон і справедливість" Ярослав Качиньський і його партнер по коаліції, лідер політичного об'єднання "Угода", їх заяву опубліковано в Польському агентстві друку.

Як вони повідомили, нові вибори вирішено провести в заочній формі - поштою.

"Спікер Сейму оголосить про нові президентських виборах в перший можливий термін", - йдеться в заяві.

Раніше нижня палата польського парламенту (сейму) прийняла запропонований партією "Право і справедливість" закон про заочне голосування на виборах президента. 5 травня верхня палата (сенат) відхилила цей закон. Однак сейм може подолати вето сенату більшістю голосів.

Нагадаємо, троє колишніх президентів і шість екс-прем'єрів Польщі виступили проти прийдешніх президентських виборів. Політики назвали майбутнє голосування "псевдовиборами" і заявили, що не будуть брати в ньому участі.

Також у Польщі пропонували зміни до Конституції, які продовжать термін чинного президента Анджея Дуди на 2 роки і скасують вибори, заплановані на травень.