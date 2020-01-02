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У Польщі зафіксовано спалах пташиного грипу на індичих фермах

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 05:23
У Польщі зафіксовано спалах пташиного грипу на індичих фермах
Ілюстративне фото (agroportal.ua)

На забій відправлять 40 тисяч птахів

На сході Польщі виявили пташиний грип на індичих фермах, у результаті чого оже бути забито до 40 000 птахів. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

За останніми даними Євростату, у найбільшого виробника птиці в Європі у Польщі не було спалаху пташиного грипу з 2017 року. Анджей Данієлак, президент Польської асоціації селекціонерів та птахівників, зазначив, що в радіусі трьох кілометрів можуть постраждати три ферми. Це може зачепити до 350 тисяч птахів.

"Ветеринарні служби в цій ситуації впроваджують процедури ліквідації вірусів", - сказали місцеві органи влади в окрузі Любартовський у прес-релізі.

Фахівці додали, що вірус був підтипом високопатогенного пташиного грипу H5N8, який також може загрожувати людям.

Влада заявила, що відбулися зустрічі відповідальних органів для вирішення методів боротьби з кризою. Приватний мовник Polsat повідомив, що поліцейські машини перекривають дорогу в районі спалаху вірусу.

Нагадаємо, у 2017 році вірус пташиного грипу зачепив також Україну. Тоді низка країн вводила заборону на ввезення м'яса птиці із України.

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