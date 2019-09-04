У Польщі затримали українців за підозрою в тероризмі

У Варшаві (Польща) затримали трьох громадян України, які нібито погрожували влаштувати теракт під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Polsat News.

Затримані - двоє чоловіків і жінка. За даними поліції, вони опублікували в інтернеті відео, в якому погрожували вчинити теракт. Поліція затримала всіх трьох за місцем проживання.

Поліція не повідомляє про який теракт йшлося, але відомо, що в їхньому будинку виявили та вилучили зброю, але не вогнепальну.

Нагадаємо, 1 вересня у Варшаві пройшли пам'ятні заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни, участь у яких взяв президент України Володимир Зеленський.

Участь у пам'ятних заходах з нагоди річниці нападу Німеччини на Польщу в 1939 році взяли 250 іноземних гостей, серед них - 20 президентів держав.

РБК-Україна писала, що Польща найближчим часом оголосить загальну суму репарацій, які повинна буде виплатити Німеччина за шкоду заподіяну в роки Другої світової війни. За словами Анджея Дуди, спеціальна парламентська комісія найближчим часом оприлюднить звіт.