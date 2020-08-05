У Польщі затримали українця за торгівлю наркотиками

У Польщі службовці Сілезького відділення Прикордонної служби затримали групу торговців наркотиками. Серед затриманих - один українець та два громадяни Польщі.

Про це пише "Польське радіо".

Правоохоронці виявили понад 2 кілограми амфетаміну, якого вартість на чорному ринку майже 85 тисяч злотих (понад 19 тисяч євро). Крім того, у день затримання, в результаті обшуку робочих місць чоловіків виявлено кілька грамів амфетаміну, марихуани, гашишу та кільканадцять таблеток MDMA.

Одного із затриманих поляків тимчасово заарештовано, також арештовано його майно на суму 30 тисяч злотих (майже 7 тисяч євро). Другому з громадян Польщі висунуто звинувачення у зберіганні наркотиків.

До громадянина України застосували заставу на суму 5 тисяч злотих (1,14 тисячі євро) та нагляд поліції.

Раніше у Польщі викрили групу з восьми осіб, серед яких шестеро українців, на підпільному виробництві сигарет.

РБК-Україна писало, що на початку липня у Польщі заарештували двох українців за підозрою у крадіжках.