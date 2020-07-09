Суд у Польщі арештував двох українців за підозрою у крадіжках

Фото: затримання зловмисників (nyugat.hu)

У разі доведення їхньої вини, чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі

У Варшаві (Польща) заарештували двох українців, яких підозрюють у крадіжці на будівництві. За інформацією поліцейських, ці особи можуть бути причетними й до інших крадіжок майна на загальну суму близько 68 тисяч злотих.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, двох українців 28 та 24 років підозрюють у крадіжці обладнання з контейнера, який знаходився біля будівництва. За версією слідства, чоловіки проникли всередину, вибивши вікно, та викрали майно на суму близько 30 тисяч злотих.

Правоохоронці затримали українців за місцем їхнього перебування. Однак чоловіки почали заперечувати свою причетність до цієї крадіжки.

Під час обшуку квартири де проживали чоловіки, поліцейські виявили декілька доз марихуани та психотропну речовину, а також валізу з елементами професійного звукового обладнання, походження якого чоловіки не змогли пояснити. Крім того, у їхній машині були знайдені ломи і плоскогубці, які могли використовуватися для зламу.

Таким чином одному з них висувають звинувачення у пограбуванні й крадіжці, а іншого звинувачують у зберіганні наркотичних і психотропних речовин. За рішенням суду їх залишили під вартою на 3 місяці. У разі доведення їхньої вини, чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, польські співробітники відділу по боротьби з кіберзлочинністю управління поліції у Познані затримали українця, який закликав неповнолітніх до самогубства.