У Польщі затримали шістьох українців за підпільне виготовлення сигарет

У Польщі викрили групу з восьми осіб, серед яких шестеро українців, на підпільному виробництві сигарет. Всі вісім учасників групи були затримані в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства.

Про це повідомили у Центрально бюро розслідувань Польщі.

Повідомляється, що на підпільному підприємстві зловмисники могли виготовляти один мільйон сигарет в день.

"В ході операції офіцери обшукали 4 об'єкта і затримали 8 чоловіків у віці 25-50 років, в тому числі 6 громадян України", - повідомили правоохоронці.

Група виготовляла підпільні сигарети під виглядом двох відомих брендів. Під час обшуків було вилучено 11 тонн тютюну, мільйон сигарет і напівфабрикати для виготовлення тютюнових виробів. Виготовлення підроблених тютюнових виробів могло завдати шкоди державному бюджету Польщі у розмірі 17 млн злотих (3,8 млн євро).

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Боснії звинувачує українця у перевезенні нелегалів.

Також повідомлялося, що на початку липня у Польщі заарештували двох українців за підозрою у крадіжках.