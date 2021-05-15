В Польщі вперше за півроку відкрилися бари та ресторани

В Польщі вперше за півроку кафе, бари та ресторани відкрили свої літні майданчики. Також було скасовано вимогу щодо обов'язкового носіння масок на вулиці в місцях, де є можливість дотримання соціальної дистанції.

Про це повідомляє Reuters .

Бари та ресторани тепер можуть пропонувати послуги на відкритому повітрі, а обслуговування в приміщенні має відкритися з певними обмеженнями 28 травня. З жовтня заклади харчування могли подавати їжу лише на виніс.

Протягом квітня кількість нових випадків коронавірусу в Польщі різко впала, і уряд почав пом'якшувати обмеження цього місяця.

У п'ятницю в Польщі було зареєстровано 3288 нових випадків коронавірусу. Наприклад, 1 квітня, кількість нових випадків в країні досягла 35 251.

Близько 35,7% дорослих поляків отримали принаймні одну дозу вакцини, а 13,6% повністю вакциновані, повідомляє Європейський центр з профілактики та контролю захворювань.