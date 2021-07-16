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В Польше утонул ребенок из Украины, родителям грозит до пяти лет тюрьмы

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Пятница 16 июля 2021 20:58
В Польше утонул ребенок из Украины, родителям грозит до пяти лет тюрьмы Фото: В Польше утонул ребенок из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 15 июля, на западе Польши в озере Шперек утонул двухлетний ребенок из Украины. Теперь родителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fakt.

Сообщается, что мальчик без присмотра родителей смог ночью выйти из летнего дома неподалеку озера в развлекательном центре "Лидо". Он упал с помоста в водоем.

Тело мальчика в воде заметил посторонний человек, который и вызвал спасателей. Они более двух часов пытались реанимировать ребенка, однако им этого не удалось.

Родители ребенка, граждане Украины, появились у озера, когда уже шла спасательная операция. Позже стало известно, что родители с мальчиком приехали на отдых с двумя семьями и накануне длительное время употребляли спиртные напитки.

Местная прокуратура выдвинула родителям обвинение. Их обвиняют в том, что они подвергли своего двухлетнего сына к непосредственной опасности смерти и непредумышленном убийстве, оставив незапертой дверь в хижину, из которой ребенок вышел и пошел к озеру, забрался на помост и упал с него.

Родителям мальчика грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

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