У Польщі вбили українку

Фото: затримання (РБК-Україна)

Підозрюваному повідомили про підозру

У місті Пулави на сході Польщі вбили 26-річну громадянку України. За підозрою у вбивстві затримали 45-річного громадянина Молдови.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Трагедія сталася ще у вівторок, 14 липня. Жінка і чоловік були знайомі і жили в одному будинку, працювали в установах по переробці фруктів.

Між українкою та її знайомим сталася сварка. Чоловік затягнув молоду жінку в будинок, де напав на неї. Мотив вбивства поки не відомий. Жінка померла в лікарні.

Підозрюваного 45-річного зловмисника затримали на місці події. У нього вилучили ніж, яким він, ймовірно, вдарив жертву.

Чоловікові пред'явлено звинувачення у вбивстві. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Польщі українець напав на свого роботодавця.