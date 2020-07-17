В Польше убили украинку

Подозреваемому сообщили о подозрении
В городе Пулавы на востоке Польши убили 26-летнюю гражданку Украины. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего гражданина Молдовы.
Об этом сообщает "Польское радио".
Трагедия произошла еще во вторник, 14 июля. Женщина и мужчина были знакомы и жили в одном доме, работали в учреждениях по переработке фруктов.
Между украинкой и ее знакомым произошла ссора. Мужчина затянул молодую женщину в дом, где напал на нее. Мотив убийства пока не известен. Женщина скончалась в больнице.
Подозреваемого 45-летнего молдаванина задержали на месте происшествия. У него изъяли нож, которым он, вероятно, ударил жертву.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.