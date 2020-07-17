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В Польше убили украинку

Пятница 17 июля 2020 21:22
В Польше убили украинку
Фото: задержание (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Подозреваемому сообщили о подозрении

В городе Пулавы на востоке Польши убили 26-летнюю гражданку Украины. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего гражданина Молдовы.

Об этом сообщает "Польское радио".

Трагедия произошла еще во вторник, 14 июля. Женщина и мужчина были знакомы и жили в одном доме, работали в учреждениях по переработке фруктов.

Между украинкой и ее знакомым произошла ссора. Мужчина затянул молодую женщину в дом, где напал на нее. Мотив убийства пока не известен. Женщина скончалась в больнице.

Подозреваемого 45-летнего молдаванина задержали на месте происшествия. У него изъяли нож, которым он, вероятно, ударил жертву.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Польше украинец напал на своего работодателя.

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