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У Польщі зіткнулися два транспортних засоби армії США
Новини
»
Надзвичайні події
25.01.2019 - 19:11
Новость на русском
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Американський транспорт перевозив небезпечні матеріали
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