У Польщі зіткнулися два транспортних засоби армії США

Американський транспорт перевозив небезпечні матеріали

У Польщі зіткнулися два транспортні засоби американської армії, в результаті аварії ніхто не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

Повідомляється, що аварія сталася між містами Конін і Коло. Як зазначає видання, американський транспорт перевозив небезпечні матеріали.

На місці події працює поліція.

Нагадаємо, на японській Окінаві одна людина загинула в результаті аварії з вантажівкою, яка належить армії США. За словами очевидців, керуючий вантажівкою морський піхотинець виїхав на перехрестя на червоне світло. У цей момент його перетинав невеликий вантажний фургон. Перебував за кермом японець помер у лікарні від отриманих травм.

РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують кримінальну виробництво за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в результаті якої загинув військовий. Аварія сталася 23 січня близько 16:40 на трасі "Одеса-Мелітополь" поблизу с. Козачі Лагері Херсонської області.