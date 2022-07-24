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У Польщі зібрали гроші на купівлю "Байрактара" для України

Фото: Польща теж хоче купити "Байрактар" для України (Bayraktar TB2)
Автор: Артем Горовенко

У Польщі зібрали достатньо грошей на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" для України. У зборі взяли участь понад 200 000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на краудфандингову платформу zrzutka.pl.

Повідомляється, що станом на сьогодні зібрано 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів). При цьому збір продовжиться ще протягом чотирьох днів, оскільки є охочі приєднатися до цієї ініціативи.

Як повідомив у своєму Facebook журналіст Славомір Сераковський, під кінець збору до акції хотіли приєднатися так багато людей, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали. За його словами, залишок коштів після купівлі "Байрактара" буде переведений на рахунок Збройних сил України в НБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі паралельно почався збір коштів на дрони-камікадзе для України.

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ПольшаБайрактар