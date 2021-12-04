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У Польщі на шахті після підземних поштовхів зникли два гірники

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Польщі після підземних поштовхів магнітудою 2,5 на шахті в Більшовиці зникли двоє гірників. Розпочато рятувальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За даними видання, підземні поштовхи сталися близько 09:00 за місцевим часом, які викликали обвалення породи. У цей момент в шахті на глибині 780 метрів знаходилися сім гірників. П'ятьох вивели на поверхню, з двома немає зв'язку.

Ведеться рятувальна операція з пошуку зниклих гірників. У ній беруть участь близько 30 осіб. Їм доводиться в ручну розбирати каміння.

Як повідомили виданню в рятувальній службі, пошуки зниклих гірників можуть зайняти кілька днів.

Нагадаємо, 2 грудня у Кривому Розі в результаті обвалу на шахті загинув прохідник.

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