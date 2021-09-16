У Польщі в результаті ДТП загинули два українці

У середу, 15 вересня, в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України. Двоє українців загинули від отриманих травм.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Подія трапилася поблизу Немглови Лодзинського воєводства.

Як повідомили в прес-службі МЗС, посольство України в Польщі взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, а також підтримує зв'язок з рідними.

"Почалася підготовка репатріації тіл загиблих",- додали в прес-службі.

За даними Radio Victoria, аварія сталася внаслідок зіткнення двох вантажівок. В результаті ДТП загинули три людини, ще двоє отримали поранення.