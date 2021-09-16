ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше в результате ДТП погибли два украинца

Новина українською →
Польша, Четверг 16 сентября 2021 20:29
В Польше в результате ДТП погибли два украинца Фото: В Польше в результате ДТП погибли два украинца (facebook.com/victoria.radio)
Автор: Дмитрий Левицкий, Валерия Полищук

В среду, 15 сентября, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Происшествие случилось вблизи Немгловы Лодзинского воеводства.

Как сообщили в пресс-службе МИД, посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, а также поддерживает связь с родными.

"Началась подготовка репатриации тел погибших", - добавили в пресс-службе.

По данным Radio Victoria, авария произошла в результате столкновения двух грузовиков. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Польша Украина
NEWS
Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков
Судебная реформа: Совет судей пообещал избрать членов Этического совета, но не назвал сроков
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться