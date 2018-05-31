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У Польщі розбився легкомоторний літак, є загиблі

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 14:27
Ілюстративне фото: літак Qualt 200 (aviationfanatic.com)
Ілюстративне фото: літак Qualt 200 (aviationfanatic.com)

Причиною падіння став відрив крила літака

До Польщі на території Лодзинського воєводства розбився легкомоторний літак, в результаті аварії загинули дві людини. Про це повідомляє RMF24.

Повідомляється, що літак Qualt 200 розбився на полі, де розташований приватний авіаклуб. Від удару із землею літак був зруйнований. В результаті аварії загинув власник і пілот літака, а також пасажир.

Так, за попередніми даними, причиною падіння став відрив крила літака.

Зараз на місці події працюють прокурор і поліцейські, які чекають прибуття експертів Державної комісії з розслідування авіаційних інцидентів.

Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що в США біля міста Саванна (штат Джорджія) розбився військово-транспортний літак С-130 Hercules Національної гвардії Пуерто-Ріко, загинули п'ять осіб.

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Теги публікації: Польша, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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