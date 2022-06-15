У Польщі розповіли, скільки займе будівництво сховищ для українського зерна

"Ідея (про будівництво зернових сховищ) вимагає опрацювання кількох деталей, включаючи місцезнаходження, інфраструктуру, фінансування, право власності. Ми також повинні розуміти, що будівництво триватиме три місяці", - написав Ковальчик.

Варто зауважити, що ідею про будівництво сховищ для зерна України на кордоні запропонував президент США Джо Байден. Це необхідно для того, щоб налагодити експорт з України за допомогою залізниці.

Ініціатива побудування сховищ є вирішенням проблеми, яка пов'язана з відмінністю українських залізничних колій від європейських - вони трохи ширші - тому зерно треба буде перевантажувати на інші поїзди на кордоні. В очікуванні перевантаження його планують зберігати у нових елеваторах.