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У Польщі пройшов масовий протести після смерті вагітної

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Варшава, Неділя 07 листопада 2021 11:32
У Польщі пройшов масовий протести після смерті вагітної Фото: у Польщі після смерті вагітної протестували проти суворих обмежень абортів (RMF24.PL)
Автор: Анастасія Рокитна

У Варшаві (Польща) тисяч людей вийшли на акцію протесту у пам'ять про загиблу Ізабелу. Вона померла внаслідок септичного шоку в лікарні, оскільки її позбавили права зробити аборт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Масштабні протести пройшли у 40 містах країни, зокрема у Варшаві.

Ізабела померла у вересні, але про її смерть стало широко відомо в Польщі лише минулого тижня. Медики в лікарні відтягували переривання вагітності, незважаючи на те, що плід мав дефекти, включаючи нестачу амніотичної рідини, що було несумісним з життям.

Видання пише, що Ізабела стала першою жертвою майже повної заборони абортів у країні. У померлої залишились 9-річна дитина та чоловік.

Після смерті Ізабели у лікарні в Пщині відсторонили двох лікарів, а прокуратура міста розпочала розслідування. Польська влада відкидає звинувачення у смерті жінки через законодавчі обмеження щодо абортів.

У січні 2021 року у Польщі набула чинності майже повна заборона на аборти. Аборт можливий лише у разі зґвалтування або інцесту, або за умови небезпеки для життя чи здоров'я матері.

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