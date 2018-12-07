В Польше произошло масштабное ДТП, 19 человек ранены

Фото: авария (УНИАН)

Один человек погиб вследствие аварии

В результате масштабной аварии на западе Польши один человек погиб, еще 19 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

"Авария произошла около 9 вечера. Автобус скользнул во время торможения, а затем упал в сторону и упал в канаву", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, у 5 человек зафиксированы серьезные ранения.

Так, в автобусе находилось более 50 человек, из которых 37 находятся под наблюдением экстренных служб.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали граждане Украины. Инцидент произошел возле населенного пункта Нова-Кишева. В полиции сообщили, что авария случилась во время маневра опережения.

Как писало РБК-Украина, 17 августа произошло ДТП с украинским автобусом в Польше. Автобус упал со склона и перевернулся. В результате ДТП погибли три человека, еще 18 человек были ранены. Всего в автобусе, который направлялся в Вену, было 54 человека.