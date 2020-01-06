У Польщі сталася пожежа в хоспісі, є загиблі та постраждалі

У містечку Хойніце на півночі Польщі у місцевому хоспісі сталася пожежа, у результаті якої загинули 4 пацієнти, ще 22 особи постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання RMF24.

Вказано, що серед загиблих жінка та троє чоловіків.

"У понеділок 4 особи загинули під час пожежі в госпісі у Хойніцах на Помор’ї. Серед загиблих жінка та 3 чоловіків. Пожежа почалася о 3 годині ранку. Госпіталізовано 22 людини", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ймовірно пожежу спричинив кинутий недопалок.

Видання також повідомляє, що одним із госпіталізованих є працівник поліції, який отруївся димом, як і решта. Офіцер виводив людей, яким загрожувала пожежа.

Нагадаємо, влада Австралії планує виділити близько 1,4 млрд доларів на відновлення після лісових пожеж, що охопили країну з листопада минулого року.

Як писало РБК-Україна, у Київській області вночі під час пожежі на території дачного кооперативу Сади-2 загинули троє людей. Так, пожежа виникла 5 січня о 00:14 в селі Раківка Вишгородського району на території дачного кооперативу Сади-2.