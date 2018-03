У Польщі проходять багатотисячні протести проти посилення закону про аборти

У багатьох плакати з лозунгом "Моє тіло - мій вибір"

Тисячі людей приєдналися до жіночої акції протесту у Варшаві та інших польських містах у п’ятницю, 23 березня, протестуючи проти спроби консервативного уряду запровадити нові обмеження щодо абортів. Про це повідомляє The Associated Press.

"Це (протести, - ред.) проти спроб позбавити нас права вирішувати, чого ми хочемо", - заявила Пауліна Рудник, 44-річна юристка на акції протесту у Варшаві.

Як відомо, Польща має один із найсуворіших законів про аборти в Європі, що допускає їх тільки в разі, якщо вагітність становить ризик для здоров'я матері, або є результатом зґвалтування, інцесту або ж якщо плід деформований.

Спроба повністю заборонити аборти в 2016 році спричинила масові акції протесту по всій країні - так звані "чорні протести", під час яких жінки були одягнені в чорне.

Сьогодні тисячі мітингувальників зібрались біля парламенту Польщі.

Thousands of people gathered at polish parliament to protest against the restrictions in polish abortion law and decided to march to ruling party HQ #StopTheBan #SolidarityWithPolishWomen #CzarnyPiątek https://t.co/y0zYcuyk4M pic.twitter.com/kSGecWvg4X — Amnesty Polska (@amnestyPL) 23 березня 2018 р.

Протестувальники заблокували центр Варшави. У багатьох плакати з лозунгом "Моє тіло - мій вибір".

На підтримку польських протестантів вийшли і активісти у Британії. Вони публікують фото зі словами "Права жінки - права людини".

We are getting ready @amnesty to join protest at Polish Embassy London - say #StopTheBan and stand in solidarity with women and girls in Poland #czarnypiatek #SolidaritywithPolishWomen pic.twitter.com/d4G57ACM7N — Fotis Filippou (@Fotis_Filippou) 23 березня 2018 р.

Нагадаємо, 13 січня у Польщі також пройшла акція протесту проти посилення закону про аборти.