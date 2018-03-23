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У Польщі проходять багатотисячні протести проти посилення закону про аборти

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 21:32
Фото: протести у Варшаві (mcostariba/twitter)
Фото: протести у Варшаві (mcostariba/twitter)

У багатьох плакати з лозунгом "Моє тіло - мій вибір"

Тисячі людей приєдналися до жіночої акції протесту у Варшаві та інших польських містах у п’ятницю, 23 березня, протестуючи проти спроби консервативного уряду запровадити нові обмеження щодо абортів. Про це повідомляє The Associated Press.

"Це (протести, - ред.) проти спроб позбавити нас права вирішувати, чого ми хочемо", - заявила Пауліна Рудник, 44-річна юристка на акції протесту у Варшаві.

Як відомо, Польща має один із найсуворіших законів про аборти в Європі, що допускає їх тільки в разі, якщо вагітність становить ризик для здоров'я матері, або є результатом зґвалтування, інцесту або ж якщо плід деформований.

Спроба повністю заборонити аборти в 2016 році спричинила масові акції протесту по всій країні - так звані "чорні протести", під час яких жінки були одягнені в чорне. 

Сьогодні тисячі мітингувальників зібрались біля парламенту Польщі.

Протестувальники заблокували центр Варшави. У багатьох плакати з лозунгом "Моє тіло - мій вибір".

На підтримку польських протестантів вийшли і активісти у Британії. Вони публікують фото зі словами "Права жінки - права людини".

Нагадаємо, 13 січня у Польщі також пройшла акція протесту проти посилення закону про аборти.

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Теги публікації: Польша, протест, Варшава  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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