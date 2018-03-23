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В Польше проходят многотысячные протесты против ужесточения закона об абортах

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 21:32
Фото: протесты в Варшаве (mcostariba/twitter)
Фото: протесты в Варшаве (mcostariba/twitter)

У многих плакаты с лозунгом "Мое тело - мой выбор"

Тысячи людей присоединились к женской акции протеста в Варшаве и других польских городах в пятницу, 23 марта, протестуя против попытки консервативного правительства ввести новые ограничения в отношении абортов. Об этом сообщает The Associated Press.

"Это (протесты, - ред.) против попыток лишить нас права решать, чего мы хотим", - заявила Паулина Рудник, 44-летняя юристка на акции протеста в Варшаве.

Как известно, в Польше один из самых строгих законов об абортах в Европе, который допускает их только в случае, если беременность представляет риск для здоровья матери, или является результатом изнасилования, инцеста или если плод деформирован.

Попытка полностью запретить аборты в 2016 году вызвала массовые акции протеста по всей стране - так называемые "черные протесты", во время которых женщины были одеты в черное.

Сегодня тысячи митингующих собрались возле парламента Польши.

Протестующие заблокировали центр Варшавы. У многих плакаты с лозунгом "Мое тело - мой выбор".

На поддержку польских протестантов вышли и активисты в Британии. Они публикуют фото со словами "Права женщины - права человека".

Напомним, 13 января в Польше также прошла акция протеста против ужесточения закона об абортах.

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Теги публикации: Польша, протест, Варшава  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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