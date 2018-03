В Польше проходят многотысячные протесты против ужесточения закона об абортах

У многих плакаты с лозунгом "Мое тело - мой выбор"

Тысячи людей присоединились к женской акции протеста в Варшаве и других польских городах в пятницу, 23 марта, протестуя против попытки консервативного правительства ввести новые ограничения в отношении абортов. Об этом сообщает The Associated Press.

"Это (протесты, - ред.) против попыток лишить нас права решать, чего мы хотим", - заявила Паулина Рудник, 44-летняя юристка на акции протеста в Варшаве.

Как известно, в Польше один из самых строгих законов об абортах в Европе, который допускает их только в случае, если беременность представляет риск для здоровья матери, или является результатом изнасилования, инцеста или если плод деформирован.

Попытка полностью запретить аборты в 2016 году вызвала массовые акции протеста по всей стране - так называемые "черные протесты", во время которых женщины были одеты в черное.

Сегодня тысячи митингующих собрались возле парламента Польши.

Thousands of people gathered at polish parliament to protest against the restrictions in polish abortion law and decided to march to ruling party HQ #StopTheBan #SolidarityWithPolishWomen #CzarnyPiątek https://t.co/y0zYcuyk4M pic.twitter.com/kSGecWvg4X — Amnesty Polska (@amnestyPL) 23 марта 2018 г.

Протестующие заблокировали центр Варшавы. У многих плакаты с лозунгом "Мое тело - мой выбор".

На поддержку польских протестантов вышли и активисты в Британии. Они публикуют фото со словами "Права женщины - права человека".

We are getting ready @amnesty to join protest at Polish Embassy London - say #StopTheBan and stand in solidarity with women and girls in Poland #czarnypiatek #SolidaritywithPolishWomen pic.twitter.com/d4G57ACM7N — Fotis Filippou (@Fotis_Filippou) 23 марта 2018 г.

Напомним, 13 января в Польше также прошла акция протеста против ужесточения закона об абортах.