У Польщі з'явиться нове сховище військової техніки США

У Польщі планують побудувати новий військовий об'єкт, на якому буде зберігатися американська техніка. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами Столтенберга, нове сховище побудують в районі аеродрому в Повидзі. На ньому буде зберігатися американські броньовані машини, озброєння і боєприпаси. Будівництво розпочнеться цього літа, вартість оцінюється в 260 млн доларів.

Столтенберг уточнив, що об'єкт необхідний для зміцнення військової присутності США в Польщі. Зазначимо, всього планується будівництво п'яти таких сховищ, в тому числі в Німеччині, Бельгії та Нідерландах для можливості швидкого розгортання військ США в Європі.

Відзначимо, до цього Столтенберг заявив, що НАТО готується до збільшення числа ядерних ракет Російської Федерації в Європі. При цьому він зазначив, що альянс не планує розміщувати нові ядерні ракети наземного базування.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що членство України в НАТО втричі зменшить витрати на оборону. Мається на увазі, що на сьогодні на оборону витрачається до 6% ВВП, тоді як в альянсі норма становить 2%.



