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НАТО готується до збільшення кількості ядерних ракет РФ в Європі

Новини » Політика    21.03.2019 - 11:10
НАТО готується до збільшення кількості ядерних ракет РФ в Європі
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО заявив, що доводи РФ з приводу дотримання ракетного договору непереконливі

НАТО готується до збільшення кількості російських ядерних ракет в Європі. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг в інтерв'ю "Інтерфаксу".

За його словами, мета НАТО - зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Росія відповідальна за те, що поставила під загрозу ДРСМД, розробляючи ракету 9М729. Мета НАТО - зберегти ДРСМД, і в Росії ще є можливість повернутися до дотримання договору... В той же час, ми готуємося жити в світі без ДРСМД і з великою кількістю російських ядерних ракет в Європі", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що в НАТО "продовжують уважно вивчати наслідки розміщення російських ракет середньої дальності для нашої безпеки".

При цьому він зазначив, що НАТО не планує розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. Він також зазначив, що доводи Росії з приводу дотримання нею договору непереконливі і недостатні.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що РФ може розгорнути нові ракети на заході країни, якщо Сполучені Штати Америки розмістять ракети в Європі.

На початку березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призупинення ракетного договору з США.

 

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