Країни ЄС можуть заборонити в'їзд британців з-за коронавіруса

Фото: прапор ЄС (pixabay)

Країнам Євросоюзу можуть дозволити вводити заборони на в'їзд громадянам Великобританії. Такі заходи можуть прийняти в рамках стримування поширення британського штаму COVID-19.

Про це повідомляє The Times.

З відповідною ініціативою виступив уряд Німеччини, запропонувавши країнам ЄС вводити тимчасові заборони на в'їзд та перевезення пасажирів, що прибувають з країн, що не входять до складу Євросоюзу, де зафіксовані різні мутації коронавіруса.

"Тільки в тому разі, якщо держави-члени приймуть спільні та скоординовані заходи, стримування вірусу може бути ефективним. Ми бачимо гостру необхідність в тому, щоб запобігти або, принаймні уповільнити поширення викликають занепокоєння штамів вірусу", - йдеться в реченні Німеччини.

При цьому в ЄС запевнили, що збережуть "основні ланцюжка поставок і цілісності внутрішнього ринку". У зв'язку з цим країни ЄС можуть закрити свої кордони для британців до тих пір, поки не буде доведено, що вакцина від COVID зупиняє передачу і зменшує поширення нового штаму вірусу.

Нагадаємо, британський штам коронавіруса виявили вже в 60 країнах світу.

Також РБК-Україна писала, що компанія Pfizer заявила про ефективності своєї вакцини проти британського штаму коронавіруса.